Водитель иномарки насмерть сбил пенсионера в Новозыбкове

В городе Новозыбков Брянской области 22-летний водитель иномарки насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла 8 ноября на улице Коммунистической. По предварительной информации, 22-летний водитель Kia Spectra допустил наезд на 69-летнего мужчину, который пытался перейти дорогу в непредусмотренном для этого месте, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В тот же день на трассе М-3 «Украина» под Брянском фура DAF полностью смяла отечественную легковушку «ВАЗ». Один мужчина погиб, еще одна женщина получила травмы.