На Украине призвали ограничивать в работе выступающих по-русски депутатов

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь 9 ноября заявил, что депутатам Верховной рады, выступающим на русском языке, можно ограничивать участие в пленарных заседаниях парламента.

«Как минимум – это не разрешать таким депутатам выступать с трибуны. Как максимум – предупреждение и ограничение в работе, в участии в пленарных заседаниях парламента. Не может человек, занимающийся законотворчеством, нарушать закон», — сказал он в интервью сайту «Сегодня.ua».

Креминь добавил, что с начала года поступило около трех тыс. обращений на несоблюдение норм закона о госязыке, однако, по словам омбудсмена, за это нарушение еще не было выписано ни одного штрафа.

«Власти проводят чрезвычайно конструктивную работу с людьми, которые допустили ошибку», — считает он.

В сентябре украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о случаях ограничения использования русского языка на Украине. В Европейский день языков политсила отметила, что в Европе в этот праздник говорят о важности изучения и развития различных языков, при этом Киев поступает наоборот.

В июле Тарас Креминь заявил, что тот факт, что фильмы и сериалы на каналах Украины выходят без дубляжа на украинском языке, представляет угрозу национальной безопасности страны. По его словам, нормы языкового закона по дублированию контента не выполняют телеканалы «1+1», «Интер» и «Украина». В июне он заявил, что две трети сериалов на украинских каналах транслируются на русском языке. Этот факт уполномоченный по защите государственного языка Украины назвал катастрофой.

С 16 января 2021 года в стране работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В мае его подписал экс-президент страны Петр Порошенко. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. гривен ($184) до 6,8 тыс. гривен ($245).