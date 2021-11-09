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Подозреваемого в организации преступной группы Бабаева задержали под Ростовом

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Объявленный в розыск подозреваемый в организации преступного сообщества, действовавшего в Ростовской области, бизнесмен Карим Бабаева был задержан. Об этом 9 ноября сообщил источник ТАСС.

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«Карим Бабаев задержан на территории Ростовской области»,— заявил собеседник агентства.

Бабаева объявили в международный розыск по линии Интерпола в июле.

Уголовное дело об организации преступного сообщества было возбуждено в отношении семи человек, среди которых, помимо Бабаева, его родственники, а также бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. 13 апреля суд арестовал Борзенко и ряд других фигурантов на два месяца. Бабаев скрылся.

По версии следствия, бизнесмен Карим Бабаев, его сыновья Вадим и Эдуард и бухгалтер Любовь Хакало, Виталий Борзенко, а также предприниматели Иван Ситько, Тураб Исаев, Сергей Шамраев, Владимир Мороженко и Александр Лобко подозреваются в создании организованной преступной группировки и незаконном завладении девятью земельными участками под рынками, входившими в состав фонда земель Аксайского района. По данным следователей, на этих участках была организована незаконная предпринимательская деятельность.

Ранее, в августе, экс-сотрудников ГИБДД Башкирии заподозрили в создании преступного сообщества. По данным следствия, в 2016 году начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД Башкирии, бывший тогда еще замом начальника того же отдела, создал преступное сообщество. Работа внутри группы была разделена, каждый участник отвечал за конкретную функцию. Взятки в размере от 14 до 40 тыс. рублей полагались за содействие в получении водительских прав. Бывших сотрудников ГИБДД задержали.

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