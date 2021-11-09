Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти
Мир
Захарова указала на ответственность Запада в миграционном кризисе
Армия
Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США в Черном море
Мир
ЕС приостановил упрощенную выдачу виз для официальных лиц Белоруссии
Интернет
Netflix запустит свой аналог TikTok для детей
Экономика
Пенсии по случаю потери кормильца будут назначать беззаявительно с 2023 года
Туризм
Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет
Экономика
«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ
Недвижимость
Площадь доступного за $1 млн жилья в Москве упала до семилетнего минимума
Мир
Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза

Низкопольные трамваи купят для Калининграда за 2,9 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калининграде объявлены торги по выбору поставщика новых низкопольных трамваев. Максимальная стоимость контракта составит почти 2,9 млрд рублей.

По условиям аукциона подрядчик должен в лизинг предоставить Калининграду 16 двухсекционных трамваев вместимостью свыше 150 пассажиров при 29 сидячих местах. Об этом сообщает ИА FlashNord. Договор лизинга будет действовать до февраля 2032 года.

Ожидается, что поставщик будет определен в начале декабря. новый транспорт должен поступить в город до конца февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что власти Тюмени планируют закупить свыше 70 новых автобусов за счет городского бюджета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021