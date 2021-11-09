Низкопольные трамваи купят для Калининграда за 2,9 млрд рублей

В Калининграде объявлены торги по выбору поставщика новых низкопольных трамваев. Максимальная стоимость контракта составит почти 2,9 млрд рублей.

По условиям аукциона подрядчик должен в лизинг предоставить Калининграду 16 двухсекционных трамваев вместимостью свыше 150 пассажиров при 29 сидячих местах. Об этом сообщает ИА FlashNord. Договор лизинга будет действовать до февраля 2032 года.

Ожидается, что поставщик будет определен в начале декабря. новый транспорт должен поступить в город до конца февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что власти Тюмени планируют закупить свыше 70 новых автобусов за счет городского бюджета.