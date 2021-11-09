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Ватикан заявил о поддержке мирных инициатив России по разрешению конфликтов

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Ватикан готов оказать поддержку любым мирным инициативам России в вопросах оказания кризисной помощи. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил секретарь Ватикана по отношениям с государствами, архиепископ Пол Ричард Галлахер.

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«Учитывая нашу обеспокоенность конфликтными ситуациями и приверженность миру и помощи людям, которые в этом нуждаются, мы заверяем вас в готовности поддержать любые мирные инициативы РФ», — сказал Галлахер на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе, обеспечивают безопасность и осуществляют мониторинг.

До этого, 7 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе и отметил их роль в обеспечении безопасности в регионе.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось подняться над конъюнктурой и решить кризис в Карабахе, однако нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе.

Ранее, 18 октября, Лавров, комментируя попытку госпереворота в Судане, отметил, что важно не допустить возникновения нового очага конфликта на Африканском континенте. Также Лавров напомнил, что изначально Россия всеми способами стремилась сохранить территориальную целостность и единство этой страны, однако ряд игроков во главе с США решили, что суданцам будет лучше жить в разных государствах.

До этого, 3 сентября, Лавров заявлял о возможности разрешить ситуацию в Афганистане мирным путем. По словам Лаврова, Россия активно способствует тому, чтобы диалог между всеми этническими группами в Афганистане состоялся.

15 августа боевики «Талибана» (организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) вошли в Кабул, затем заявили об окончании войны.

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