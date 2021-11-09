Крупнейший на Дальнем Востоке венчурный фонд создадут в Якутии

В Якутии до конца 2021 года заработает крупнейший на Дальнем Востоке венчурный фонд. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, которые приводит ИА SakhaNews, в Якутии активная молодежь, занимающаяся цифровыми технологиями. Республика является одной их тех территорий, где фонд «Восток» может начать работу.

Венчурный фонд создается компанией «Интеррос» для развития стартапов на Дальнем Востоке. Он начнет работу в сотрудничестве с инновационным научно-техническим центром при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В сентябре на VI Восточном экономическом форуме гендиректор компании Сергей Бахетин сообщил, что инвестиции в фонд составят 10 млрд рублей. По его словам, на Дальнем Востоке это будет первый частный фонд такого размера.

Ранее сообщалось, что во время VI Восточного экономического форума было подписано соглашений на общую сумму 3,6 трлн рублей.