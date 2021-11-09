В бундестаге обвинили ЕС в сложившейся на границе ситуации с мигрантами

Миграционные кризисы в Европе, в том числе тот, что сейчас наблюдается на границе с Белоруссией, возникают из-за отсутствия внешних границ, которые ЕС так и не создал. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

По словам немецкого политика, Евросоюз должен вернуться к своему первоначальному плану.

«Когда мы договаривались, что границы между нами исчезнут, также была договоренность потратить силы и ресурсы на создание и защиту внешней границы ЕС. Границы между нами исчезли, а внешние не созданы. Мы не раз говорили, что иметь в центре Европы государственное сообщество, которое притягивает за счет уровня жизни весь мир, но не иметь внешних границ — обрекать такой конструктор на нежизнеспособность. Это доказывают возникающие миграционные кризисы. Никто не может пешком дойти просто так в другие государства. А в ЕС — можно просто прийти, получить пособие и грабить экономику», — сказал он.

Кроме того, депутат бундестага подчеркнул, что безответственное отношение ЕС к своей миграционной политике и политике безопасности ставит под угрозу и жизни беженцев. Гердт отметил, что беженцы продают последнее и тратят деньги на нелегальных перевозчиков, а теперь сидят в лесу на границе ЕС с Белоруссией.

«Минску они не нужны. В Европе в случае их проникновения начнется новая волна. Мы сами создаем себе проблемы», — заключил он.

Ранее в этот день в Погранкомитете Белоруссии сообщили о выстрелах на польской стороне границы. По данным ведомства, против беженцев, которые пытаются проникнуть в Польшу, силовики уже применили слезоточивый газ. В Погранкомитете добавили, что на польской стороне напротив лагеря беженцев расположилась цепь польских силовиков и находится боевая военная техника. В минобороны Белоруссии указали на размещение 12 тыс. польских военнослужащих у польско-белорусской границы, что стало значительной военной деятельностью.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда после совещания в Варшаве рассказал о том, что несколько тысяч мигрантов пытались прорвать границу со стороны Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию на границе напряженной и тревожной. По его словам, это требует очень ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал урегулировать миграционный кризис при соблюдении норм международного гуманитарного права.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана расположились вдоль белорусско-польской границы возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом.

МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Литва решила ввести в приграничных районах режим чрезвычайного положения.

Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами, и попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса. Помимо этого польский постпред при ООН Кшиштоф Щерский рассказал, что послы стран — членов Евросоюза в ООН обсудят ситуацию с мигрантами на восточной границе ЕС с Белоруссией.