Новый индустриальный парк начнут строить в Орле в 2022 году

В Орле построят новый индустриальный парк «Новосильское шоссе». Проект предусматривает комплексное развитие инфраструктуры территории площадью около 94 га.

Парк разместится на нескольких земельных участков в районе Новосильского шоссе. Проектирование стартует в 2022 году в рамках Программы развития Орловской области на 2014–2024 годы. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

На территории планируют разместить от четырех до 10 предприятий потенциальных резидентов. Преимущество будет предоставляться высокотехнологичным производствам, перерабатывающим минеральные ресурсы или продукцию сельского хозяйства, произведенную на территории Орловской области. Проект позволит создать свыше 600 рабочих мест.

Объем инвестиций в инфраструктуру внешних сетей индустриального парка составит около 810,2 млн рублей. Общей объем вложений с учетом частных инвесторов составит не менее 3 млрд рублей.