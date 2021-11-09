Посол Британии в Киеве прокомментировала закрытие газеты Kyiv Post

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс 9 ноября прокомментировала закрытие первой англоязычной газеты Украины Kyiv Post. По ее словам, это «нехороший день для независимых медиа».

«Удивлена внезапным решением закрыть газету Kyiv Post, которая являлась примером независимой журналистики на протяжении 25 лет и играла важную роль в поддержке реформ и демократии в Украине. Нехороший день для независимых медиа. Надеюсь, издание скоро вернется», — написала Симмонс в Twitter.

О закрытии газеты Kyiv Post на неопределенный срок 8 ноября сообщил его издатель Аднан Киван. Причины такого решения не указаны.

Бизнесмен Аднан Киван купил англоязычное издание Kyiv Post в 2018 году. Прежним собственником был британско-украинский бизнесмен пакистанского происхождения Мохаммад Захур.

21 августа стало известно, что на Украине заблокировали сайт издания «Страна.ua».

«Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу — еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение Зеленского — максимально быстро закрыть доступ к «Стране», — говорится в сообщении на странице издания в Facebook.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой». С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ указал, что решение о закрытии телеканалов на Украине стало не «ударом по России», а ударом по демократии.