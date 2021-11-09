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Посол Британии в Киеве прокомментировала закрытие газеты Kyiv Post

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Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс 9 ноября прокомментировала закрытие первой англоязычной газеты Украины Kyiv Post. По ее словам, это «нехороший день для независимых медиа».

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«Удивлена внезапным решением закрыть газету Kyiv Post, которая являлась примером независимой журналистики на протяжении 25 лет и играла важную роль в поддержке реформ и демократии в Украине. Нехороший день для независимых медиа. Надеюсь, издание скоро вернется», — написала Симмонс в Twitter.

О закрытии газеты Kyiv Post на неопределенный срок 8 ноября сообщил его издатель Аднан Киван. Причины такого решения не указаны.

Бизнесмен Аднан Киван купил англоязычное издание Kyiv Post в 2018 году. Прежним собственником был британско-украинский бизнесмен пакистанского происхождения Мохаммад Захур.

21 августа стало известно, что на Украине заблокировали сайт издания «Страна.ua».

«Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу — еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение Зеленского — максимально быстро закрыть доступ к «Стране», — говорится в сообщении на странице издания в Facebook.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой». С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ указал, что решение о закрытии телеканалов на Украине стало не «ударом по России», а ударом по демократии.

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