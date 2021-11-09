Завершен прием заявок на премию Russian Creative Awards

Дирекция «Российской креативной недели» совместно с АНО «Креативная экономика» и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявила о завершении приема заявок на соискание первой национальной премии в сфере креативной экономики России Russian Creative Awards.

Russian Creative Awards выявит и поддержит проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание аудитории и произвели мощный социокультурный эффект.

На участие в премии было подано более 3000 заявок из 72 регионов России. Лауреаты Russian Creative Awards будут определены в два этапа. Члены экспертного совета премии уже приступили к оценке заявок, после чего будут названы финалисты в каждой из 10 кросс-индустриальных номинаций. Далее начнется работа большого жюри, которое и определит победителей. Шорт-лист номинантов будет опубликован 6 декабря на сайте.

Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства, вице-президент Российской академии художеств, член профессиональных гильдий «Российской креативной недели», — о премии: «Я уверен, что Russian Creative Awards — это замечательное начинание для поддержки креативных людей и творческих лидеров нашей страны. Участие в премии станет способом вывести их на орбиту широкой узнаваемости, даст им возможность заявить о своих работах и достижениях, популяризирует свежие идеи в различных креативных отраслях, вдохновит на новые свершения. В конечном счете, как мне видится, премия должна стать стимулом для системного развития всей российской креативной экономики: персональная поддержка талантливых людей, выбранных членами гильдий, профессионалами, в данном случае эквивалентна поддержке огромного творческого потенциала всей России».

Торжественная церемония вручения первой национальной премии в сфере креативных индустрий России состоится 18 декабря в КЗ «Зарядье» и пройдет в формате уникальной постановки с участием мировых звезд классической музыки и сценарного искусства. Церемония награждения завершит Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития, провозглашенный ООН.

По результатам премии будет издан специальный сборник «Russian Creative Awards: лучшие среди равных», который будет распространяться на всех крупных мероприятиях в сфере креативных индустрий России.