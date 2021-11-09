Греф спрогнозировал прибыль российских банков в 2021 году

Прибыль российских банков в 2021 году может превысить 2,5 трлн рублей. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

«ЦБ РФ прогнозировал, что прибыль сектора может составить 2,5 трлн рублей. У меня нет оснований не доверять этой цифре. Думаю, что в районе 2,5 трлн рублей будет, даже, скорее всего, несколько выше», — сказал он журналистам на брифинге.

25 октября в обзоре Центробанка отмечалось, что российские банки за первые девять месяцев 2021 года заработали чистую прибыль в размере 1,9 трлн рублей, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на XVIII Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» 17 сентября, спрогнозировала рекордную прибыль российских банков в текущем году благодаря продолжающемуся росту бизнеса и низким расходам на резервы.