Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти
Мир
Захарова указала на ответственность Запада в миграционном кризисе
Армия
Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США в Черном море
Мир
ЕС приостановил упрощенную выдачу виз для официальных лиц Белоруссии
Интернет
Netflix запустит свой аналог TikTok для детей
Экономика
Пенсии по случаю потери кормильца будут назначать беззаявительно с 2023 года
Туризм
Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет
Экономика
«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ
Недвижимость
Площадь доступного за $1 млн жилья в Москве упала до семилетнего минимума
Мир
Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза

Подросток пропал в селе в Тюменской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюменской области 7 ноября пропал 17-летний подросток. Об этом 9 ноября сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«Пусть мама найдет»: в России ежегодно пропадает 30 тыс. детей
Малыши теряются сами, а подростки сбегают из домов и прячутся от волонтеров

«По версии следствия, 7 ноября Г. Антон Викторович ушел из дома, расположенного в селе Поддубровное Викуловского района, к другу в село Викулово на проводы в армию вместе со своими знакомыми. В последний раз его видели в тот же день в 23 часа. До настоящего времени домой он не вернулся и его местонахождение неизвестно», — рассказали в ведомстве.

В районе пропажи мальчика работает следственная группа. Также следователи распространили приметы подростка.

«На вид 17 лет, рост около 170–175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серого цвета. Был одет: футболка бордового цвета, толстовка черного цвета, брюки черные с резинкой внизу, кроссовки черного цвета», — говорится в информации ведомства.

Ранее, 8 ноября сообщалось о том, что в Пермском крае пропали двое детей 10 и 13 лет. Как отметили в поисковом отряде «Регион 59 — поиск пропавших» в соцсети «ВКонтакте», два мальчика ушли 7 ноября из дома, расположенного по Ульяновской улице города Верещагино, и не вернулись.

9 ноября детей нашли живыми. По данным краевого ГУ МВД, во вторник мальчики были найдены сотрудниками уголовного розыска на одной из улиц Мотовилихинского района Перми.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021