Подросток пропал в селе в Тюменской области

В Тюменской области 7 ноября пропал 17-летний подросток. Об этом 9 ноября сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«По версии следствия, 7 ноября Г. Антон Викторович ушел из дома, расположенного в селе Поддубровное Викуловского района, к другу в село Викулово на проводы в армию вместе со своими знакомыми. В последний раз его видели в тот же день в 23 часа. До настоящего времени домой он не вернулся и его местонахождение неизвестно», — рассказали в ведомстве.

В районе пропажи мальчика работает следственная группа. Также следователи распространили приметы подростка.

«На вид 17 лет, рост около 170–175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серого цвета. Был одет: футболка бордового цвета, толстовка черного цвета, брюки черные с резинкой внизу, кроссовки черного цвета», — говорится в информации ведомства.

Ранее, 8 ноября сообщалось о том, что в Пермском крае пропали двое детей 10 и 13 лет. Как отметили в поисковом отряде «Регион 59 — поиск пропавших» в соцсети «ВКонтакте», два мальчика ушли 7 ноября из дома, расположенного по Ульяновской улице города Верещагино, и не вернулись.

9 ноября детей нашли живыми. По данным краевого ГУ МВД, во вторник мальчики были найдены сотрудниками уголовного розыска на одной из улиц Мотовилихинского района Перми.