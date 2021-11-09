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Эрдоган заявил о планах Турции построить вторую и третью атомные электростанции

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Турция намерена приступить к строительству второй и третьей атомных электростанций вслед за АЭС «Аккую», которую возводит госкорпорация «Росатом». Об этом 9 ноября заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия здания регулятора энергетического рынка в Анкаре.

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«Посетив АЭС «Аккую», я лично убедился, на каком уровне находится ситуация с атомной энергетикой в нашей стране. Работы на станции продолжается. Первый блок мы планируем ввести в строй в 2023 году. Таким образом, Турция войдет в число немногих стран с атомной энергетикой. После «Аккую» мы начнем работу над второй и даже над третьей АЭС», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что «Аккую» не только устранит дефицит электроэнергии в стране, но и «внесет вклад в усилия по предотвращению изменения климата».

29 октября стало известно, что госкорпорация «Росатом» получила лицензию на строительство энергоблока № 4 АЭС «Аккую» в Турции. Отмечается, что до получения лицензии на участке сооружения блока № 4 велись работы подготовительного этапа — инженерные изыскания и устройство котлована. До конца текущего года планируется приступить к устройству бетонного основания фундаментных плит реакторного и турбинного зданий, а затем к армированию фундаментов, отметили в компании.

4 октября Эрдоган в ходе встречи в Сочи предложил российскому лидеру Владимиру Путину подумать над строительством еще двух атомных станций помимо уже строящейся «Росатомом» АЭС «Аккую».

Переговоры глав государств состоялись 29 сентября в Сочи. Тогда Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» может быть открыт в следующем году. При этом в начале переговоров российский лидер также отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются позитивно.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает в себя четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — «строй-владей-эксплуатируй». Станция стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 по 1,2 ГВт каждый. Запуск первого энергоблока запланирован на 2023 год.

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