Отметку неблагоприятного явления превысила высота снега в Приамурье

Высота снежного покрова на юге Амурской области превысила отметку неблагоприятного погодного явления. Максимальное количество осадков зафиксировано в Михайловском районе.

Обширный циклон прошел над Приморьем сильными дождями и штормовым ветром. В Хабаровский край он принес ледяной дождь. Та же ситуация и в ЕАО.

Юг Амурской области зона осадков накрыла в ночь на вторник, 9 ноября. Утром метеорологи зафиксировали прирост сугробов на 4–12 см.

В Архаринском, Бурейском, Завитинском, Константиновском, Октябрьском, Ромненском районах снегопады попали в категорию «Неблагоприятное метеорологическое явление». Выпало от 5 до 17 мм осадков. В Михайловском районе метеостанция Пояркова зарегистрировала 20 мм осадков, что в 1,3 раза больше нормы месяца, пишет Амурская служба новостей.

Ожидается, что Амурская область будет находиться под влиянием циклона до конца недели. Большая часть осадков ожидается на востоке региона. На трассах Благовещенск — Свободный и Благовещенск — Гомелевка затруднено движение.