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Бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить с 16 ноября

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Бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 с 16 ноября можно будет получить в МФЦ. Об этом сообщил во вторник, 9 ноября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде», — отметил Мишустин.

Верный «Спутник»: вакцина вызывает устойчивый В- и Т-клеточный иммунитет
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По его словам, для многих граждан, которые уже вакцинировались, такой вариант сертификата будет удобнее, и соответствующее постановление правительства уже подписано.

«Прошу Министерство цифрового развития до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получали такую услугу без сбоев, а Министерство здравоохранения прошу проработать с заинтересованными ведомствами и утвердить порядок ее предоставления», — заключил Мишустин.

С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и электронном виде.

В понедельник адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев заявил «Известиям», что выдача в России сертификатов нового образца о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, вероятно, сможет помочь с выявлением и аннулированием подделок. По его словам, бороться с этой ситуацией в стране до введения единого образца было проблематично.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов 8 ноября рассказал, что даже одна доза «Спутника V» способна обеспечить защиту от коронавируса, а вторая доза ее усиливает. Иммунный ответ включает и выработку противовирусных антител, и Т-клеточную защиту, добавил специалист.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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