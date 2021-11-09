Опубликованы кадры стрельбы по сотруднику ФСИН в Москве

Опубликована видеозапись с камер видеонаблюдения, на которую попал момент стрельбы по сотруднику ФСИН в подъезде дома в Москве. Видео инцидента 9 ноября есть в распоряжении «Известий».

Как видно на ролике, мужчина и женщина зашли в подъезд дома на Зеленом проспекте. Они начали обыскивать почтовые ящики и щиток. Замечание им сделал один из жильцов дома, оказавшийся заместителем начальника по перевозкам ФСИН. После этого один из незнакомцев выстрелил в него. Нападавшие скрылись на иномарке.

Пострадавший получил ранения плеча. Розыск нападавших продолжается.

Ранее, 7 ноября, в подъезде жилого дома в подмосковной Балашихе произошел конфликт. Участниками конфликта стали лифтеры и жильцы дома, недовольные громким ремонтом. После словесной перепалки началась драка. Затем жильцы дома открыли стрельбу.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».