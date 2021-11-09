Более полусотни сообщений о наркотиках проверили в Алтайском крае

На территории Алтайского края в ходе проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью!» изъяли свыше 27 кг наркотиков. По данным главного управления МВД по региону, поступило 53 обращения от местных жителей.

Больше всего запрещенных веществ обнаружили в Барнауле, Родинском, Каменском, Ребрихинском, Курьинском и Советском районах, информирует altapress.ru.

«В Курьинском районе в поселке Новознаменский и селе Краснознаменка на территории усадеб домов, принадлежащих местному жителю, в надворных постройках обнаружена и изъята марихуана общей массой более 2 кг, а также обнаружены и изъяты части конопли массой более 5 кг», — рассказали в ведомстве. В Новоалтайске выявили притон для употребления наркотиков.

Напомним, в России по делу об оптовой торговле наркотиками 2 ноября был задержан 21 человек. Кроме того, было изъято 370 кг наркотических веществ.

«Оперативники при силовой поддержке спецподразделения «Гром» в Белгородской, Московской, Владимирской, Тульской, Ростовской и Курской областях задержали 21 участника криминальной структуры», — сообщили в пресс-центре. В отношении задержанных возбужден ряд уголовных дел за незаконный оборот наркотиков.