В Петербурге сотрудник СОБР погиб при задержании телефонных аферистов

В Санкт-Петербурге при задержании группы телефонных мошенников погиб сотрудник Росгвардии, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Пулковском шоссе в Пушкинском районе примерно в 8:00 9 ноября около дома одной из жертв мошенников.

По предварительным данным, речь идет о телефонных мошенниках, которые занимались обманом людей под предлогом помощи родственникам, якобы попавшим в беду, к примеру в ДТП.

Во время задержания один из подозреваемых на автомобиле Fiat Ducato сбил и переехал сотрудника СОБРа. Силовик погиб на месте, добавляет «Газета.Ru».

Как рассказали в Росгвардии, погибшим является старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит», подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. Посмертно сотрудник может быть награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении ответственной задачи.

«В сложной ситуации Захаров проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу», добавили в ведомстве.

Следственный комитет России возбудил дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» после того, как сотрудника СОБРа сбили в Санкт-Петербурге. Подозреваемого задержали, он доставлен в полицию, его личность устанавливается.

В Росгвардии сообщили, что семье погибшего будет оказана вся необходимая социальная поддержка.

«Известия» во вторник опубликовали первые кадры с места гибели сотрудника. На видео можно заметить автомобиль сотрудников полиции.