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Глава «Аэрофлота» выступил против использования QR-кодов при покупке билетов

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Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов выступил против использования QR-кода при покупке билетов. Такое заявление он сделал 9 ноября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

При этом он отметил, что при посадке на борт такие антиковидные ограничения вполне допустимы.

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«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся — это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением <...> сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки. Но приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить — я даже не понимаю, как это технически можно ограничить», — отметил он.

Ранее в ноябре в двух российских регионах сообщили о планах ввести проверку QR-кодов для авиатранспорта. Власти Камчатского края с 23 ноября сделали их обязательными при посадке в самолет на рейсы внутри региона, а в Хабаровском крае QR-коды с декабря будут необходимы в здании аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

Ранее 9 ноября сообщалось. что в России с 9 ноября снимаются ограничения на авиасообщение с Багамскими островами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.

9 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что РФ снимет введенные из-за COVID-19 ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами восстановлено в полном объеме.

27 августа было возобновлено авиасообщение России с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Рейсы между странами были прерваны на фоне распространения коронавируса.

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