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Главы МИД РФ и Белоруссии проведут переговоры в Москве 9 ноября

Лавров и Макей проведут переговоры в Москве 9 ноября
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Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве 9 ноября. Об этом во вторник сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

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«9 ноября главы внешнеполитических ведомств проведут переговоры, в ходе которых планируется обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 ноября состоится традиционное ежегодное заседание коллегий МИД двух стран.

«В его рамках будет рассмотрен ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 гг. и проект новой Программы на очередной двухлетний период», — отметили в министерстве.

Главы МИД также обсудят взаимодействие стран на международных площадках по проблематике прав человека с акцентом на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенных государств, кроме того, будут обсуждаться вопросы сотрудничества ООН с ОДКБ и СНГ.

«Особое внимание будет уделено положению дел в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями и взаимодействию России и Беларуси по данной проблематике в профильных многосторонних структурах», — отмечается в сообщении МИД РФ.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства прошло 4 ноября в режиме видеоконференции. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед.

Также в ходе мероприятия были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Лукашенко назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.

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