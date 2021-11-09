Заболеваемость ОРВИ снизилась в Волгоградской области за неделю

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщило о резком снижении заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю. Показатель ниже эпидемического порога на 3%.

По данным ведомства, с 1 по 7 ноября общее число случаев ОРВИ снизилось на 22%. Ситуация улучшилась во всех возрастных группах, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру». Случаи гриппа в регионе не выявлены.

Снижение числа заболевших началось еще две недели назад. С 25 по 31 октября заболеваемость сократилась на 9%.

Прививки от гриппа сделали свыше 760 тыс. человек. Уровень вакцинации составляет 30% от численности населения.