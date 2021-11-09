АвтоВАЗ снимет с производства пятидверную Lada Niva Legend в 2022 году

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ с января 2022 года прекратит выпуск пятидверной модификации Lada Niva Legend. Об этом говорится на странице сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«АвтоВАЗ планировал завершить сборку Lada Niva Legend 5d еще в ноябре нынешнего года. Однако большое число неисполненных дилерских заявок на эту модель вынудили производителя продлить выпуск этой модели на месяц — по декабрь 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

Производство обновленной пятидверной модели Lada Niva Legend началось 22 января 2021 года.

Автомобиль отличается черными корпусами зеркал, полностью черными колесными дисками, темной обивкой потолка и сидений. На передних крыльях присутствуют шильдики Black.

Под капотом установлен 1,7-литровый 83-сильный двигатель, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

26 октября в Цюрихе состоялась европейская презентация Niva Red Legend Team, частной команды из Швейцарии, которая выступит на ралли Dakar-2022 на внедорожнике Lada Niva 1984 года выпуска в классическом зачете.

От стандартного внедорожника гоночный автомобиль отличается особой раскраской кузова, дополнительной оптикой и особыми покрышками. В салоне установлены каркас безопасности, спортивный руль и гоночные сиденья.