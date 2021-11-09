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Основатель «Мужского государства» обжаловал решение о признании организации экстремистской

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Основатель движения «Мужское государство» (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) Владислав Поздняков направил жалобу на решение суда. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

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«К нам [жалоба] поступила, зарегистрирована, направлена самим Поздняковым»,— приводит слова представителя суда ТАСС.

18 октября Нижегородский областной суд признал сообщество «Мужское государство» экстремистским в России и запретил его деятельность.

Адвокат Позднякова Дзамболат Габараев просил перенести слушание, однако суд отказал ему в этом. Защитник жаловался на то, что времени для ознакомления с материалами дела не хватило, а прокуратура якобы не собрала достаточного количества доказательств.

Сторона обвинения требовала признать объединение экстремистским. По итогам заседания суд согласился с доводами прокуроров и запретил деятельность организации на территории РФ, сообщил корреспондент «Известий».

Признать «Мужское государство» экстремистской организацией, запретить его деятельность в России и ликвидировать просила прокуратура Нижегородской области 5 октября.

Ответчиком по делу значились основатель организации Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Истцом выступил и.о. прокурора региона Андрей Гальченко.

Поздняков в тот же день заявил, что не имеет отношения к «Мужскому государству» уже больше года.

Движение декларирует идеи патриархата и национализма. Оно было создано Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества в социальной сети «ВКонтакте». В 2020 году администрация соцсети заблокировала сообщество за «призывы к насильственным действиям».

Сторонники незарегистрированной организации действуют в основном в интернете. Они занимаются в том числе травлей представителей ЛГБТ, женщин и представителей других рас.

Один из последних наиболее громких скандалов с участием «Мужского государства» произошел в августе этого года. Тогда травле подвергся ресторан «Тануки» после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. Поздняков призвал сторонников парализовать работу компании, делая массовые заказы и отказываясь от них.

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