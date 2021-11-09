СК начал проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Следователи в Хабаровском крае устанавливают обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщается на сайте СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

ДТП произошло ранее в этот день на 47-м км трассы Комсомольск-на-Амуре — Амурск. По данным ГИБДД, водитель автобуса рейса №103 Село Вознесенское — город Амурск с 25 пассажирами не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, после чего опрокинулся на бок, отмечает телеканал «Звезда». Люди самостоятельно попутным транспортом покинули место происшествия.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе ребенок, сообщает телеканал «360». Как стало известно РЕН ТВ, пять человек получили легкие травмы, еще у одного травмирована спина. Женщина 1987 года рождения была госпитализирована в Амурскую ЦРБ, остальные направлены на амбулаторное лечение.

СК проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации краевого ГИБДД, водитель автобуса на момент ДТП был трезв, его документы в порядке, пишет «Москва 24».

В ночь на 9 ноября в Хабаровском крае прошел дождь, из-за которого после утренних заморозков образовалась наледь. Ледяной глазурью покрылись дороги и тротуары, что вызвало всплеск ДТП и травм среди пешеходов, пишет «КП-Хабаровск».