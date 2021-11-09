Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект о региональной власти
Мир
Захарова указала на ответственность Запада в миграционном кризисе
Армия
Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США в Черном море
Мир
ЕС приостановил упрощенную выдачу виз для официальных лиц Белоруссии
Интернет
Netflix запустит свой аналог TikTok для детей
Экономика
Пенсии по случаю потери кормильца будут назначать беззаявительно с 2023 года
Туризм
Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет
Экономика
«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ
Недвижимость
Площадь доступного за $1 млн жилья в Москве упала до семилетнего минимума
Мир
Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза

В Санкт-Петербурге при задержании мошенников погиб боец СОБР Росгвардии

В Петербурге сотрудник СОБР погиб при задержании телефонных аферистов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петербурге во время операции по задержанию группы подозреваемых в телефонном мошенничестве скончался сотрудник Росгвардии, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Буфер обмана: в РФ зафиксирован пик активности телефонных мошенников
Какие схемы используют злоумышленники и кем чаще всего представляются в разговоре

Отмечается, что инцидент произошел на Пулковском шоссе в Пушкинском районе примерно в 8:00 около дома одной из жертв мошенников.

По предварительным данным, речь идет о телефонных мошенниках, которые занимались обманом людей под предлогом помощи родственникам, попавшим в беду, к примеру в ДТП.

Во время поимки одного из подозреваемых злоумышленник на автомобиле Fiat Ducato сбил и переехал сотрудника СОБРа. Он погиб на месте, добавляет «Газета.Ru».

Как рассказали в Росгвардии, погибшим является старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит», подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. Посмертно сотрудник может быть награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении ответственной задачи.

Следственный комитет России возбудил дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» после того, как сотрудника СОБРа сбили в Санкт-Петербурге. Подозреваемого задержали, он доставлен в полицию.

«Известия» во вторник опубликовали первые кадры с места гибели сотрудника. На видео можно заметить автомобиль сотрудников полиции.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021