На поддержку аграриев в Удмуртии дополнительно направят 506 млн рублей

До конца 2021 года на поддержку сельского хозяйства в Удмуртии поступит еще 506 млн рублей. Общая сумма финансирования за год составит около 3,8 млрд рублей.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, средства поступят из федерального бюджета. Их направят на возмещение части затрат, связанных с производством зерна, и покупку кормов для дойного стада. Об этом пишет ИА «Сусанин».

В минсельхозе отметили, что объем государственной поддержки отрасли растет с каждым годом. В 2019 году аграрии получили 2,3 млрд рублей, в 2020 году — 3,4 млрд рублей.

Доля расходов на поддержку агропромышленного комплекса в общем объеме расходов Удмуртии увеличилась за год с 2,6 до 3,5%.