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Суда в Приморье укрылись в бухтах из-за шторма

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В бухтах Приморского края стоят на рейде торговые суда. Там они пережидают шторм. В крае объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в регионе в ближайшие несколько дней — край будет находиться под влиянием циклона как минимум до 10 ноября, пишет ИА PrimaMedia.

Утром 9 ноября из-за штормового ветра на мель в районе мыса Козина сел контейнеровоз, шедший под флагом Панамы. Команду судна удалось эвакуировать. Разгрузка контейнеровоза начнется только после того, как погода нормализуется.

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