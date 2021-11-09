Производство аэротакси запустят в Красноярске

Красноярск может войти в число городов, где будут производить аэротакси. Об этом ТАСС рассказал глава компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов. Производство подобных машин могут начать уже в 2025 году.

По словам Атаманова, для запуска будет создано совместное предприятие. В настоящее время ведутся переговоры с некоторыми представителями промышленного комплекса не только из Красноярска, но Казани и Уфы, а также с предприятиями авиационного сектора из Москвы.

ИА KrasnoyarskMedia отмечает, что проект начали разрабатывать в 2019 году. Предполагается, что сначала дроны появятся в Москве. Это произойдет не ранее 2023 года.

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