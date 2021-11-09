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В Кремле не стали оценивать голодовку американца Рида в колонии

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Кремль не может прокомментировать историю с голодовкой американца Тревора Рида, отбывающего срок в мордовской колонии. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова родственников осужденного.

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«Вы знаете, речь идет о заключенном. Режим его пребывания обеспечивается и регулируется всем», — сказал представитель Кремля.

Ранее в этот день УФСИН по Мордовии опровергло информацию о голодовке осужденного на девять лет за нападение на полицейских Рида. По данным службы, американец «пищу принимает согласно распорядку дня».

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, в полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США, находясь в служебном автомобиле полиции, схватил находившегося за рулем старшего сержанта, порвал ему форму и погон, а также несколько раз ударил его в живот, едва не спровоцировав ДТП.

Летом 2020 года Рид был признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших.

28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

В том же месяце после прошедшего в Женеве саммита США–Россия президент РФ Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой Джо Байденом обсуждалась тема обмена заключенными, в этом направлении будут работать Министерство иностранных дел России и Госдеп США.

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