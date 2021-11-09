Фестиваль итальянского кино N.I.C.E. в Томске перенесли из-за коронавируса

Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Event), который должен был пройти в Томске осенью, предварительно перенесен на 2022 год, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

«Фестиваль перенесли из-за ограничений по коронавирусной инфекции. О том, когда он состоится, сообщим дополнительно», — сказала сотрудница пресс-службы.

Договоренность о проведении фестиваля была ранее достигнута между губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, председателем совета директоров банка «Интеза», президентом ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико, отмечает РИА «Томск».

XXXI кинофестиваль «Послание к человеку» стартовал, чтобы сразу перейти в другой формат. Крупнейший МКФ в Петербурге и один из двух кинофестивалей класса А в стране (второй — ММКФ) должен был пройти офлайн с 29 октября по 4 ноября, но кино в привычном формате смотрело только жюри, а всем остальным предложили ознакомиться с программой онлайн. Решение о закрытии кинотеатров с 30 октября по 7 ноября было принято только 23-го числа, и всего за несколько дней фестиваль создал и реализовал антикризисное решение.