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Песков прокомментировал проблемы с поставкой товаров на Дальнем Востоке

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Президент России Владимир Путин взял на контроль проблему доставки грузов на Дальний Восток в связи с коронавирусом. Об этом 9 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Да, мы знаем, что есть определенная логистическая проблема, вызванная развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидное проявление мировой экономики. <…> По линии правительства меры принимаются, и, конечно же, этот вопрос на контроле у президента», — сказал Песков.

Ранее в этот день газета «Коммерсантъ» писала, что в удаленных регионах Дальнего Востока не хватает товаров первой необходимости, стройматериалов и продуктов из-за задержек в портах Приморья.

Местные власти объяснили, что проблемы с поставками появились из-за того, что Китай перенаправляет товары через Владивосток, Находку и Трансиб из-за карантина и проблем в погранпереходах.

Жители поселков Чукотки жалуются на отсутствие в магазинах овощей, фруктов, молочной продукции и яиц. Поставки на Камчатку задерживаются на срок до 60 дней.

Министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов рассказал, что в Минтрансе создана рабочая группа по контролю за поставками грузов на Дальний Восток.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что на Камчатке переносятся сроки сдачи некоторых объектов. Причина — сложности с логистикой грузов в Приморском крае. Речь идет о строительстве в том числе 50 детских площадок. Несмотря на то что на многих объектах завершены основные строительные работы и осталось лишь установить оборудование, сроки ввода в эксплуатацию переносятся.

Журналисты уточняли, что на Дальнем Востоке возникли трудности с доставкой грузов из-за загрузки портов Владивостока. Задержки с отправкой грузов в Петропавловск-Камчатский достигают трех месяцев. Аналогичная ситуация наблюдается на Чукотке, Сахалине и в Магадане.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, ситуация с перебоями в глобальной логистике усугубляется. Он считает, что помимо системных решений необходимо применить правило так называемого фаст-трека. Речь идет о быстром обслуживании грузов для каботажных перевозок внутри страны. Для владельцев портов это не особо выгодно, но важно для жизнеобеспечения регионов с безальтернативной доставкой.

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