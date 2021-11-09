Шойгу сообщил о ревакцинации от COVID-19 300 тыс. военнослужащих

Ревакцинацию от COVID-19 прошли около 300 тыс. российских военных, ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Меры, принятые в период нерабочих дней, позволили не допустить увеличения заболеваемости в войсках, военно-учебных заведениях и довузовских образовательных организациях Минобороны», — уточнил глава ведомства.

Шойгу отметил, что до конца года планируется повторно привить еще около 253 тыс. человек личного состава.

От коронавируса сделали прививку 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала Вооруженных сил РФ, добавил министр. По его словам, для предотвращения распространения коронавируса в воинские коллективы на особый контроль поставлено соблюдение противоэпидемических мероприятий в ходе продолжающейся осенней призывной кампании.

6 августа Шойгу заявил, что российские Вооруженные силы полностью завершили вакцинацию, а повторные прививки сделали 34 тыс. человек. Он добавил, что для вакцинации призывников существует отдельная программа.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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