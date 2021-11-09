Названа дата премьеры нового кроссовера Mazda CX-50

Японская компания Mazda 15 ноября представит новый кроссовер CX-50. Об этом 9 ноября сообщает Motor1.

Отмечается, что автомобиль будет производиться в Алабаме (США) на предприятии, которое построено совместно с компанией Toyota. Сама модель разработана для североамериканского рынка.

По данным издания, новый кроссовер Mazda CX-50 получит 2,5-литровый бензиновый турбомотор, который также устанавливается на модель CX-3. Отдача силового агрегата составляет 250 л.с.

7 октября сообщалось, что начиная с 2022 года в Европе будут представлены два новых кроссовера — Mazda CX-60 и Mazda CX-80. Обе новинки будут предлагаться с гибридным силовым агрегатом, сочетающим рядный бензиновый четырехцилиндровый двигатель с электромотором.

С 2025 года Mazda представит несколько новых моделей на базе cпециально созданной для электромобилей платформы. Их появление станет очередным шагом к электрификации всего модельного ряда Mazda к 2030 году.