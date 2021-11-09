В Кремле заявили о важности действий российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе, обеспечивают безопасность и осуществляют мониторинг. Об этом 9 ноября заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также Песков отметил, что контактов между Россией, Азербайджаном и Арменией по случаю годовщины подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе не планируется.

«Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, как важные и для Азербайджана, и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры», — сказал Песков.

Кроме того, в Кремле отметили, что Баку и Ереван продолжают сотрудничество на разных уровнях.

Ранее, 7 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе и отметил их роль в обеспечении безопасности в регионе. При этом Пашинян отметил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается не полностью.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось подняться над конъюнктурой и решить кризис в Карабахе, однако нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе.

По словам Путина, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе. Кроме того, российский лидер отметил, что решение вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном требует взаимных компромиссов. Он также подчеркнул, что Россия может сыграть ключевую роль в решении проблемы границы.

Ранее, 15 октября, президент РФ заявил, что российские миротворцы являются гарантом достигнутого режима перемирия в Нагорном Карабахе. По его словам, конфликт Армении и Азербайджана удалось погасить в том числе благодаря России.

В ноябре 2020 года Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления Нагорным Карабахом о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом.