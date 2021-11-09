Прямой эфир
Туризм
Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет
Экономика
«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ
Недвижимость
Площадь доступного за $1 млн жилья в Москве упала до семилетнего минимума
Мир
Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза
Мир
Постпред Польши анонсировал обсуждение в ООН ситуации с мигрантами на границе
Интернет
Минцифры дополнительно протестирует портал госуслуг после сбоя с QR-кодами
Экономика
В России запустили сервис онлайн-выдачи кредитов покупателям подержанных авто
Мир
Литва ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах
Экономика
Цены на газ в Европе начали снижаться на фоне роста поставок из России
Общество
Спасены все моряки с терпящего бедствие контейнеровоза Rise Shine

Уголовное дело возбудили после отравления детей антисептиком в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту отравления шести воспитанников социального приюта для детей и подростков «Надежда» в Мамадыше (Республика Татарстан). По предварительной версии, пострадавшие употребили антисептик.

В Следственном комитете уточнили, что две девочки и четыре мальчика 2004–2008 годов рождения были госпитализированы 7 ноября в Мамадышскую центральную районную больницу. Сейчас дети находятся под присмотром врачей. Установлено, что пострадавшие взяли на входе в учреждение флакон с антисептиком, разбавили его водой и выпили. Об этом пишет InKazan.ru.

Следователи проводят проверку и оценивают контроль за детьми со стороны администрации учреждения.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области скончалась 84-летняя женщина, которая поступила в больницу с отравлением грибами. Родственники потерпевшей утверждают, что пенсионерка ела шампиньоны. Однако врачи по клиническим проявлениям предположили отравление бледной поганкой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021