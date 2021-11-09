Уголовное дело возбудили после отравления детей антисептиком в Татарстане

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту отравления шести воспитанников социального приюта для детей и подростков «Надежда» в Мамадыше (Республика Татарстан). По предварительной версии, пострадавшие употребили антисептик.

В Следственном комитете уточнили, что две девочки и четыре мальчика 2004–2008 годов рождения были госпитализированы 7 ноября в Мамадышскую центральную районную больницу. Сейчас дети находятся под присмотром врачей. Установлено, что пострадавшие взяли на входе в учреждение флакон с антисептиком, разбавили его водой и выпили. Об этом пишет InKazan.ru.

Следователи проводят проверку и оценивают контроль за детьми со стороны администрации учреждения.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области скончалась 84-летняя женщина, которая поступила в больницу с отравлением грибами. Родственники потерпевшей утверждают, что пенсионерка ела шампиньоны. Однако врачи по клиническим проявлениям предположили отравление бледной поганкой.