«Газпром» утвердил и начал выполнять план по закачке газа в пять европейских хранилищ

«Газпром» начал закачку газа в пять подземных хранилищ (ПХГ) в Европе. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном во вторник, 9 ноября, в Telegram.

«Газпром» утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа», — отмечается в заявлении.

Накануне «Газпром» завершил закачку газа в подземные хранилища России с целью обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка предстоящей зимой, после чего компания должна была перейти к закачке газа в ПХГ Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день добавил, что в Кремле пока не видят нарушений в исполнении поручения президента.

Президент России Владимир Путин 27 октября дал поручение главе компании Алексею Миллеру. Он попросил Миллера к 7 или 8 ноября начать плановую работу по повышению объема газа в ПХГ в Европе — в Австрии и Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ было поручено по завершении наполнения ПХГ в России, добавляет «Газета.Ru».

При этом 9 ноября стало известно, что прокачка по газопроводу Ямал — Европа в сторону Германии выросла более чем в два раза, до 850 тыс. куб. м. в час. Так, к утру вторника она превысила 850 тыс. куб. м. в час по сравнению с 360 тыс. куб. м вечером накануне.

До этого, 13 октября, Путин напомнил, что европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Он также опроверг предположения о том, что высокие котировки на газ на руку производителям сырья.