Юрист назвал причины роста числа элитных автомобилей в России

Рост на 22,4% доли элитного автопарка в России, в который входят машины дороже 5 млн рублей, — это фактически инвестиция граждан с целью сохранения денег. Об этом рассказал «Известиям» Юрий Капштык, юрист, медиатор, во вторник, 9 ноября.

Таким образом эксперт прокомментировал сообщения аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, которая на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС) России подсчитала, что в 2020 году в стране премиальный автопарк увеличился на 22,4%, до 97,6 тыс. штук. Из них 87 тыс. приходится на премиальный сегмент стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей, а 10,5 тыс. машин — на люкс-кары от 10 млн рублей и дороже. Около 65% элитного автопарка принадлежит физическим лицам. В последние годы доля автомобилей, записанных на компании, снижается.

В 2019 году темпы прироста в этом сегменте авторынка составляли 48,3%, а всего за последние пять лет число премиум-автомобилей в России увеличилось более чем в три раза — с 27,2 тыс. до 97,6 тыс. машин. В то же время доля автомашин элитного сегмента от общего числа легковушек в стране составляет только 0,23%.

Прирост числа элитных авто Капштык обяснил тем, что во время пандемии коронавируса граждане были ограничены в выезде и, следовательно, их деньги меньше расходовались, поэтому люди, чтобы сохранить средства, начали вкладывать их в покупку автомобилей.

Он напомнил, что за период пандемии подрожали автомобили на вторичном рынке. С учетом того что после двух лет эксплуатации машины премиум-класса считаются новыми, на вторичном рынке они не только не теряют в цене, а даже дорожают, отметил медиатор.

Кроме того, автомобили подобного класса могут оформляться в качестве транспорта, используемого для рабочих целей, например, топ-менеджерами, добавил юрист.

По его словам, многие владельцы нескольких автомобилей элитного сегмента начали делать бизнес на них — использовать в качестве такси бизнес- и премиум-класса, в связи с чем такие машины приносят еще и ежедневную выручку. При небольшом пробеге машину можно продать по ее рыночной стоимости, тем более что в паспорте транспортного средства (ПТС) не указывается, что автомобиль использовали в качестве такси.

Также из-за низкой культуры водительской грамотности элитные автомашины покупают, сразу заключая договор каско, в котором некорректное вождение такого автомобиля заранее страхуется с полным возмещением стоимости машины, если та подлежит списанию в случае аварии, или восстановлению за счет средств страховой компании, рассказал Капштык. Он отметил, что как раз автомобили элитного сегмента часто оказываются участниками или виновниками ДТП.

Специалист добавил, что из-за ограничительных мер по COVID-19 в России и в мире автомобильные выставки не проводились и появление новых моделей «несколько задержалось», поэтому граждане инвестируют в дорогие машины, которые уже есть на рынке.

Как отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, за время действия повышающих коэффициентов, введенных в 2014 году в качестве своеобразного налога на роскошь, усредненный платеж за премиальные автомашины упал в 1,75 раза.

Сокращение среднего платежа при одновременном росте общих сборов по транспортному налогу на элитные автомобили происходит из-за постоянного расширения списка Минпромторга. Из-за роста цен в перечень с каждым годом попадает всё больше автомобилей меньшей мощности. В результате средняя мощность премиальной автомашины из списка на протяжении всех семи лет снижалась и вместе с ней уменьшался средний налоговый платеж, заключила Трубникова.

В середине октября «Известия» выяснили, что автомобили Aurus стали доступны для покупки частным лицам, а через год седаны российской люксовой марки поедут на первое плановое техобслуживание. Представители официального дилера рассказали, что стоимость их техобслуживания сопоставима с аналогичными затратами на любой автомобиль подобного класса.