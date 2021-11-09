Впервые с начала пандемии в России от COVID умерли более 1200 человек

За прошедшие сутки в России от последствий COVID-19 скончались 1211 человек, что является максимумом с начала пандемии. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего за последние 24 часа в стране выявили 39 160 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (5287), Санкт-Петербурге и Подмосковье (2818), добавляет «Газета.Ru».

Предыдущий максимум количества смертей был установлен 5 ноября, тогда от COVID-19 скончались 1192 гражданина.

Ранее в этот день главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов рассказал, что в России развернули более 300 тыс. больничных коек для лечения пациентов с COVID-19. По его словам, амбулаторно лечатся более 1 млн россиян, тогда как в стационарах — более 250 тыс.

Депутат Госдумы врач-иммунолог Сергей Леонов в тот же день указал на то, что в настоящее время сложно определить уровень коллективного иммунитета россиян в целом по стране и по отдельным регионам. В связи с этим депутат предложил провести тестирование на наличие антител к коронавирусу.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов 8 ноября заявил, что даже одна доза «Спутника V» способна обеспечить защиту от коронавируса, а вторая доза ее усиливает. Иммунный ответ включает и выработку противовирусных антител, и Т-клеточную защиту, добавил специалист.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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