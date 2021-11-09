Прямой эфир
Туризм
Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет
Экономика
«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ
Недвижимость
Площадь доступного за $1 млн жилья в Москве упала до семилетнего минимума
Мир
Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза
Мир
Постпред Польши анонсировал обсуждение в ООН ситуации с мигрантами на границе
Интернет
Минцифры дополнительно протестирует портал госуслуг после сбоя с QR-кодами
Экономика
В России запустили сервис онлайн-выдачи кредитов покупателям подержанных авто
Мир
Литва ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах
Экономика
Цены на газ в Европе начали снижаться на фоне роста поставок из России
Общество
Спасены все моряки с терпящего бедствие контейнеровоза Rise Shine

Захарова раскритиковала Порошенко за слова о санкциях против Лукашенко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поддержку экс-президентом Украины Петром Порошенко Польши и Литвы, противостоящим Белоруссии в вопросе миграционного кризиса. Об этом дипломат написала во вторник, 9 ноября, в своем Telegram-канале.

Переходит границы: как беженцы обострили отношения Белоруссии и ЕС
Почему стороны обвиняют друг друга

Как она напомнила, в годы президентства Порошенко Украину вынужденно покинули миллиона граждан.

«Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь», — отметила Захарова.

Она предложила политику помолиться, «раз про ад вспомнил».

Ранее во вторник на своей странице в Facebook Порошенко заявил о поддержке Варшавы и Вильнюса, противостоящим «миграционному нашествию». Политик поделился мнением, что настоящим наказанием для президента Белоруссии Александра Лукашенко станет «введение адских санкций».

Ранее во вторник заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин отметил, что ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией нагнетается европейской стороной. Это не может не влиять на Союзное государство с точки зрения формирования миграционной политики, добавил он.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана находятся вдоль белорусско-польской границы и идут в сторону Польши возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом. Минск не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

МИД Польши утром во вторник призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Кроме того, Вильнюс объявил о решении ввести в приграничных районах режим чрезвычайного положения.

Также Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами, и попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021