Захарова раскритиковала Порошенко за слова о санкциях против Лукашенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поддержку экс-президентом Украины Петром Порошенко Польши и Литвы, противостоящим Белоруссии в вопросе миграционного кризиса. Об этом дипломат написала во вторник, 9 ноября, в своем Telegram-канале.

Как она напомнила, в годы президентства Порошенко Украину вынужденно покинули миллиона граждан.

«Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь», — отметила Захарова.

Она предложила политику помолиться, «раз про ад вспомнил».

Ранее во вторник на своей странице в Facebook Порошенко заявил о поддержке Варшавы и Вильнюса, противостоящим «миграционному нашествию». Политик поделился мнением, что настоящим наказанием для президента Белоруссии Александра Лукашенко станет «введение адских санкций».

Ранее во вторник заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин отметил, что ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией нагнетается европейской стороной. Это не может не влиять на Союзное государство с точки зрения формирования миграционной политики, добавил он.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана находятся вдоль белорусско-польской границы и идут в сторону Польши возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом. Минск не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

МИД Польши утром во вторник призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Кроме того, Вильнюс объявил о решении ввести в приграничных районах режим чрезвычайного положения.

Также Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами, и попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса.