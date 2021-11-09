СК возбудил дело по факту убийства мужчины в Красногорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена в подмосковном Красногорске. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщается на сайте регионального ГСУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве, пишет агентство городских новостей «Москва».

Тело мужчины 1960 года рождения с огнестрельным ранением груди было обнаружено 8 ноября на летней кухне в частном жилом доме в деревне Гольево.

Следователи осмотрели место происшествия. Проводятся необходимые следственные действия, отмечает телеканал «360».

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что погибший мог иметь отношение к криминалу, пишет РЕН ТВ.

8 ноября в Свердловской области было возбуждено уголовное дело по факту убийства человека во время охоты на лося. По данным следователей, 35-летний мужчина во время охоты на лося в лесном массиве около деревни Ялым Ачитского городского округа произвел три выстрела из нарезного карабина модели «Тигр». Одним из выстрелов был смертельно ранен его 36-летний знакомый.