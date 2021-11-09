«Ведомости»: Роскомнадзор задумал запретить видеосервисам показ фильмов с секс-девиациями

Роскомнадзор рассматривает перспективу запрета на показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили «Ведомости».

Согласно информации издания, подобное предложение обсуждалось на заседании общественного совета при ведомстве. Роскомнадзор в свою очередь уточнил, что к сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.

Так, в качестве одной из инициатив предлагается дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В частности, внести изменения в ст. 10.5 и 10.6, которые регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей, добавляет «Газета.Ru».

Таким образом, санкции за вышеуказанные нарушения могут установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», ст. 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Если виновной будет признана компания, то ее могут обязать выплатить штраф на сумму до 1 млн рублей или временно ограничить деятельность до 90 суток.

Практикующий психолог, сексолог Александра Миллер, комментируя подобную инициативу, отметила, что фильмы, содержащие сцены секс-извращений, безусловно, могут оказать влияние на психику человека, который их посмотрит. По ее словам, если подобные сцены в кинокартинах увидел человек с психическими отклонениями, то в головной мозг поступает стимул, провоцирующий реакцию, которая может привести к обострению и различным срывам.

Миллер призвала ограничивать от таких сцен и контента с насилием подростков, так как их психика очень хрупкая.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что Роскомнадзор в 2021 году оштрафовал компании Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей. В частности, речь идет о пронаркотическом контенте.