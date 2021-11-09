Прямой эфир
Туризм
Российские авиакомпании возобновили чартерные полеты в Египет
Экономика
«Газпром» начал закачивать газ в пять европейских подземных хранилищ
Недвижимость
Площадь доступного за $1 млн жилья в Москве упала до семилетнего минимума
Мир
Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза
Мир
Постпред Польши анонсировал обсуждение в ООН ситуации с мигрантами на границе
Интернет
Минцифры дополнительно протестирует портал госуслуг после сбоя с QR-кодами
Экономика
В России запустили сервис онлайн-выдачи кредитов покупателям подержанных авто
Мир
Литва ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах
Экономика
Цены на газ в Европе начали снижаться на фоне роста поставок из России
Общество
Спасены все моряки с терпящего бедствие контейнеровоза Rise Shine

«Ведомости»: Роскомнадзор задумал запретить видеосервисам показ фильмов с секс-девиациями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор рассматривает перспективу запрета на показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили «Ведомости».

Согласно информации издания, подобное предложение обсуждалось на заседании общественного совета при ведомстве. Роскомнадзор в свою очередь уточнил, что к сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.

Любовь сильнее доводов: эротическая мелодрама обогнала боевик Нолана
Лента по книге Анны Тодд возглавила российский бокс-офис

Так, в качестве одной из инициатив предлагается дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В частности, внести изменения в ст. 10.5 и 10.6, которые регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей, добавляет «Газета.Ru».

Таким образом, санкции за вышеуказанные нарушения могут установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», ст. 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Если виновной будет признана компания, то ее могут обязать выплатить штраф на сумму до 1 млн рублей или временно ограничить деятельность до 90 суток.

Практикующий психолог, сексолог Александра Миллер, комментируя подобную инициативу, отметила, что фильмы, содержащие сцены секс-извращений, безусловно, могут оказать влияние на психику человека, который их посмотрит. По ее словам, если подобные сцены в кинокартинах увидел человек с психическими отклонениями, то в головной мозг поступает стимул, провоцирующий реакцию, которая может привести к обострению и различным срывам.

Миллер призвала ограничивать от таких сцен и контента с насилием подростков, так как их психика очень хрупкая.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что Роскомнадзор в 2021 году оштрафовал компании Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей. В частности, речь идет о пронаркотическом контенте.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021