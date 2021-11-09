Роспотребнадзор назвал способы избежать обмана в автосалоне

Роспотребнадзор 9 ноября разъяснил, как избежать обмана и навязывания дополнительных товаров и услуг при покупке новых и подержанных автомобилей в автосалонах.

Так, чтобы не стать жертвой обмана при покупке автомобиля, необходимо внимательно исследовать отзывы о компаниях-продавцах автомобилей. Кроме того, при выборе следует учитывать, уполномочен ли автосалон официальным дилером на продажу автомобилей той или иной марки.

После того как выбран автосалон с хорошей репутацией, необходимо проверить информацию, указанную на его сайте. Также следует изучить объем дополнительной информации, которая должна включать в себя телефоны продавца, адрес, образцы типовых договоров, информацию о гарантии, стоимости автомобилей.

С осторожностью следует относиться к предложениям продажи машины по цене ниже рыночной. При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить его историю, воспользовавшись информацией на официальном сайте Госавтоинспекции.

В договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки автомобиля, размер аванса, порядок его возврата, если Вы откажетесь от покупки по вине продавца, а также полное описание модификации модели.

Перед тем как подписать акт приема-передачи и забрать машину, нужно ее осмотреть на наличие дефектов. Еще один важный аспект — сверка номера двигателя, шасси и номера кузова, VIN с договорными условиями, проверка комплектности, контроль уровня технических жидкостей.

В Роспотребнадзоре также пояснили, что навязывание дополнительных товаров и услуг статьей 16 Закона «О защите прав потребителей» запрещено. Компания, виновная в нарушении одного из основополагающих прав потребителей на свободный выбор услуг, должна возместить потребителю все убытки, включая цену навязанных товаров или услуг.

29 октября стало известно, что с 2014 по 2021 год общее число моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей, официально продаваемых в России, сократилось на 32%.

Так, если семь лет назад количество предлагаемых дистрибуторами моделей автомобилей составляло 442, то в 2021-м оно снизилось до 299. Таким образом, за прошедшие семь лет российский авторынок покинули 143 модели.