Погибшего в Петербурге на спецоперации бойца СОБР Росгвардии представят к награде

Сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, который погиб в Санкт-Петербурге при задержании группы мошенников, могут наградить за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Погибшим оказался старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит», подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров. В Росгвардии указали, что в сложной ситуации сотрудник СОБРа проявил мужество и до конца остался верен служебному долгу.

«В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи», — указано в заявлении.

В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким Захарова. У погибшего остались жена и трое детей, добавляет «Газета.Ru».

Инцидент произошел на Пулковском шоссе в Пушкинском районе примерно 8:00 во вторник около дома одной из жертв мошенников. Во время поимки одного из подозреваемых злоумышленник на автомобиле Fiat Ducato сбил и переехал сотрудника СОБРа. Силовик погиб на месте.

Следственный комитет России (СКР) 9 ноября завел дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Подозреваемый в настоящий момент задержан.

В распоряжении «Известий» появилось видео с места гибели сотрудника отряда. На кадрах видно, как правоохранители проводят осмотр места происшествия.