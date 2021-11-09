Экс-кандидат в канцлеры ФРГ указал на риск военного конфликта в Европе

В Европе существует риск военного конфликта. Об этом сообщил во вторник, 9 ноября, председатель правления Фонда им. Фридриха Эберта, депутат бундестага и экс-кандидат в канцлеры ФРГ и бывший глава Европарламента Мартин Шульц.

Он уточнил, что в настоящее время Китай конкурирует с США, при этом вокруг Тайваня также обострился конфликт держав.

«Европа очень тесно экономически связана с Азией. Опасность того, что этот конфликт перекинется на наш регион, реальна. Риски повысятся очень значительно», — сказал политик в ходе выступления в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.

Шульц добавил, что на данный момент между мировыми державами снижается доверие, а также возможности вести диалог. Экс-кандидат в канцлеры ФРГ указал на то, что конфликты необходимо решать как можно скорее, в этом могут помочь европейские организации.

Ранее, 5 ноября, Китай выразил протест США за вмешательство во внутренние дела Китая на Тайване и преувеличенную критику за «наращивание ядерной мощи». По данным китайского оборонного ведомства, армии Китая принесли миру безопасность, а не угрозы, и возможности, а не вызовы.

Тогда как за день до того власти Китая сделали Евросоюзу серьезное представление в связи с визитом делегации Европарламента на Тайвань. 2 ноября экс-премьер Литвы, европарламентарий Андрюс Кубилюс в своем Facebook рассказал, что в состав группы вошли семь депутатов ЕП.

27 октября глава тайваньской администрации Цай Инвэнь рассказала, что Тайбэй сотрудничает с Вашингтоном в области обороноспособности, на острове работают несколько американских инструкторов. Тайвань рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в случае конфликта с КНР.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.