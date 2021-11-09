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Умер актер фильмов «Дюна» и «Квантовый скачок»

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Умер актер Дин Стоквелл, сыгравший в фильме «Дюна» и сериале «Квантовый скачок». Ему было 85 лет. О смерти артиста 9 ноября сообщает Express.

Артист умер естественной смертью 7 ноября, что подтвердил его представитель. Отмечается, что актер скончался во сне у себя дома.

Свою карьеру Стоквелл начал еще в 1940-х годах. В детстве он работал актером в студии MGM. В кино Стоквелл снимался более 70 лет.

Стиквелл получил наибольшую известно из-за роли Эла Калавичи в сериале «Квантовый скачок». Кроме того, он снимался в фильмах «Синий бархат», «Дюна». В 1988 году его номинировали на «Оскар» на роль в фильме «Замужем за мафией». В 1992 году актер получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

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