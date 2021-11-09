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Кабмин Литвы одобрил введение режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

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Кабинет министров Литвы объявил во вторник, 9 ноября, о введении режима чрезвычайного положения в районах на границе с Белоруссией. Об этом сообщает портал DELFI Žinios.

Отмечается, что при подобном режиме мигранты, которые попали на территорию Литвы, лишаются права на переписку и телефонные разговоры. Исключением является возможность обращения в государственные ведомства и учреждения.

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При этом усиление охраны на границе страны продолжается, тогда как на белорусско-польской границе мигранты разводят костры, чтобы согреться.

Так, чрезвычайное положение будет действовать с полуночи 10 ноября в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее. Кроме того, под действие режима попали и места размещения мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в Литву через Белоруссию. Режим предполагается ввести на один месяц.

Ранее в этот день МИД Польши призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Германия и Польша в свою очередь констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами. Страны попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса.

Однако в минобороны Белоруссии указали на то, что обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны. В ведомстве также указали, что размещение Польшей 10 тыс. военных у совместной границы является существенной военной деятельностью, добавляет «Газета.Ru».

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана идут вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом. Минск не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

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