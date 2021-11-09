Площадь доступного за $1 млн жилья в Москве упала до семилетнего минимума

В Москве в третьем квартале 2021 года за $1 млн можно было купить всего 60 кв. м элитной недвижимости против 94 кв. м в прошлом году. Это минимальное значение за последние семь лет. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank, которое поступило в редакцию «Известий» во вторник, 9 ноября.

В расчетах аналитики компании брали курс доллара на 30 сентября — 72,76 рубля. Они объясняют уменьшение площадей рекордным ростом цен — на 42% — и укреплением рубля. Они считают, что такая динамика вызвана снижением предложения из-за высокой активности покупателей, ростом себестоимости строительства и увеличением цен в новостройках.

Последний раз количество доступного за $1 млн кв. м элитного жилья в Москве опускалось ниже 60 в третьем квартале 2014 года. Тогда на эту сумму можно было купить 54 «квадрата» при тогдашнем курсе 39,4 рубля за $1.

Отмечается, что к сентябрю этого года на Патриарших прудах, которые считаются самым дорогим районом Москвы, за $1 млн можно было купить 25 кв. м жилья — на восемь «квадратов» меньше показателя прошлого года. В районах улиц Остоженка и Пречистенка, а также в Замоскворечье этих денег хватило бы на 35–36 кв. м. Самые доступные варианты элитного жилья нашли в Пресненском районе и Раменках — 86 и 92 кв. м соответственно.

В октябре в ВТБ сообщили, что по итогам января—сентября 2021 года банк выдал около 5,5 тыс. ипотечных кредитов с чеком выше 12 млн рублей. Объем продаж составил более 100 млрд рублей, что почти в три раза превышает показатели за три квартала прошлого года. В основном ипотеку стоимостью выше 12 млн рублей брали на новостройки.

По статистике экосистемы недвижимости ВТБ «Метр квадратный», доля сделок с жильем дороже 16 млн рублей выросла в 2,5–3 раза. В третьем квартале 2020 года она составляла 10% по объему, а за аналогичный период текущего года достигла 25%. Средний чек по таким сделкам на новостройки увеличился с 22 млн до 25,5 млн рублей, на вторичку — до 26 млн рублей. В основном жилье на такие суммы приобретают в Московском регионе и Санкт-Петербурге.