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Лавров рассказал о попытках внешних сил подорвать ксенофобией связи России и Казахстана

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Случаи проявления ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана говорят о попытках внешних сил подорвать связи России и Казахстана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ», опубликованной во вторник, 9 ноября, в «Российской газете».

Он обратил внимание на то, что в последнее время участились подобные случаи, в которых можно заметить проявление ксенофобии.

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«Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — подчеркнул министр.

При этом Лавров отметил, что уровень двусторонних отношений позволяет применять совместные меры по каждому «тревожному случаю». По его словам, для осуществления этой работы стороны задействуют прямые каналы связи — по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 27 октября, глава казахской диаспоры в Санкт-Петербурге Мухтар Антеев заявил, что власти Казахстана должны разобраться с проявлениями русофобии. Вместе с тем он напомнил, что 20 октября в казахстанском городе Тараз злоумышленник напал на ребенка со словами «Русские раздражают!». Мужчина ударил ребенка по голове, а также ударил бабушку малыша, которая заступилась за внука.

Антеев в свою очередь подчеркнул, что 90% граждан Казахстана между собой говорят именно на русском языке. В связи с этим он выразил непонимание, чем могут раздражать русские граждане местных жителей.

21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о недопустимости конфликтов на этнической почве и дискриминации граждан по этническим или языковым признакам. По его словам, администрациям всех уровней следует проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе.

15 октября Лавров подчеркнул, что странам Запада не нравится стабильное развитие России и ее укрепление на международной арене. Именно поэтому, по словам министра, они пытаются оказывать давление на РФ, в том числе санкциями и информационными провокациями.

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