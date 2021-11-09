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В РФ зафиксирован суточный максимум смертей от последствий COVID-19

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За минувшие сутки в России от последствий коронавируса скончались 1211 человек — максимум смертей за 24 часа с начала распространения COVID-19 в стране. Об этом 9 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Всего за последние сутки в стране выявили 39 160 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (5287), Санкт-Петербурге и Подмосковье (2818).

Также во вторник главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов рассказал, что в России развернули более 300 тыс. больничных коек для лечения граждан с COVID-19. По его словам, амбулаторно лечатся более 1 млн человек, в стационарах — более 250 тыс.

5 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в 10 регионах. К таким субъектам были отнесены Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.

При этом Голикова отметила, что сроки окончания пандемии коронавируса в России зависят от вакцинации и процесса пресечения фальсификации сертификатов о вакцинации против COVID-19. Кроме того, она добавила, что почти во всех регионах страны заработали QR-коды для посещения части общественных мест.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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