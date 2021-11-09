В раде посоветовали Зеленскому обратиться к Путину за помощью

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал президента Владимира Зеленского обратиться за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы сохранить свою власть в Киеве. Соответствующее обращение парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook 9 ноября.

«Сегодня ни для кого не секрет, что история Зеленского закончится фатальным страхом и падением. Этому послужил целый ряд ошибок и преступлений, которые совершили он и его команда», — написал в своем посте Кива.

По его мнению, главным просчетом украинского президента было лишение должности бывшего министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Как заявил депутат, глава МВД не только фактически привел Зеленского к власти, но также всегда был «его опорой и защитником».

Вместе с тем политик выразил мнение, что сейчас Аваков якобы сконцентрировал вокруг себя всех нынешних противников главы государства и готовится к отстранению его от власти, чему Зеленский никак не сможет противостоять.

«Сегодня шанс Зеленского — только в Путине, ведь это единственный человек, который реально может решить сложившуюся на данный момент вокруг президента Украины ситуацию. И я больше чем уверен, что именно в эту игру сыграет президент Украины», — подчеркнул парламентарий.

Также Кива констатировал, что перед Зеленским на сегодняшний день остаются открытыми всего два пути — заключение союза с Россией или же арест и последующее заключение в тюрьму.

В то же время депутат Верховной рады отметил, что обращение президента Украины за помощью к его российскому коллеге поможет решить различные вопросы для граждан республики, а в ответ простые украинцы будут благодарны своему лидеру. Более того, добавил Кива, именно президент РФ сможет обеспечить Зеленскому «спокойное правление без внешних и внутренних противников».

Ранее, 2 ноября, на Украине заявили о возможности восстановить отношения с Россией. Как подчеркнул внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский, это должно являться одной из стратегических целей украинского руководства наряду с восстановлением единства страны.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия на Донбассе. Он отметил обострение ситуации в регионе.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее подтвердил готовность встретиться с Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил Песков.